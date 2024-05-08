Киев, 8 мая, 2024, 16:32 — ИА Регнум. На Украине сотрудникам СМИ угрожают отправкой на фронт, если их материалы идут вразрез с мнением официального Киева. Об этом рассказал журналист-расследователь и основатель украинского проекта «Наши деньги» Юрий Николов в интервью газете Politico.

Иван Шилов ИА Регнум

«Они используют различные тактики запугивания, чтобы попытаться сдержать репортёров, а затем, конечно, всегда могут пригрозить отправкой на передовую», — пояснил он.

Он отметил, что ситуация для журналистов на Украине ухудшилась, а запугивающее давление на тех, кто занимается именно расследованиями, только усиливается.

В пример Николов привёл такой случай. Один из его знакомых журналистов устроился в информационное подразделение украинской армии, где работал координатором по работе с прессой, что дало ему возможность публиковать свои статьи в ведущих украинских СМИ. Однако одна из заметок не понравилась людям у власти, и его перевели в боевое подразделение, пояснил Юрий Николов. По его словам, после перевода тому журналисту грозила переброска в Авдеевку. Знающие об этой ситуации представители медиа не поднимали из-за этого шумиху, чтобы не ускорить процесс, отметил он.

Кроме того, Николов посетовал, что некоторые репортёры и издания на Украине сами подвергают себя цензуре, рассматривая патриотизм как нечто превосходящее журналистику.

Как передавало ИА Регнум, в марте главные редакторы украинских СМИ пожаловались американской газете Daily Beast на преследование со стороны властей после критики в адрес лидера киевского режима Владимира Зеленского.

По словам главного редактора «Украинской правды» Севгиль Мусаевой, это началось после выхода статей о конфликте между Зеленским и бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Она добавила, что связанные с киевскими властями Telegram-каналы принялись её оскорблять, обвинять в получении финансирования от России и попытались выставить сотрудников газеты «врагами народа».

Ранее сотрудники украинского издания Bihus.info заявили, что их незаконно прослушивали и снимали на видео. Служба безопасности Украины (СБУ) после этих жалоб возбудила уголовное дело.

В январе офис генпрокурора Украины сообщал о возбуждении дела по факту препятствования журналистской деятельности. СМИ отмечали, что речь идёт об угрозах Николову.

В том же месяце официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя гибель в украинской тюрьме блогера, журналиста и режиссёра Гонсало Лиры, призвала его коллег «возвысить голос» и защищать тех, кто остаётся «в застенках киевского режима».