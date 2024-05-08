Москва, 8 мая, 2024, 16:27 — ИА Регнум. Мосгорсуд оставил в СИЗО бизнесмена Сергея Бородина, который проходит по делу замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.

Московские суды общей юрисдикции/РИА Новости Сергей Бородин

«Постановление Басманного районного суда города Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу от 24 апреля 2024 года в отношении Бородина оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — огласила решение судья.

Как передавало ИА Регнум, замминистра обороны Тимур Иванов был задержан на рабочем месте вечером 23 апреля. Утром суд арестовал его до 23 июня. Ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

24 апреля суд отправил под арест и Бородина. Ему, как и Иванову, предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ. Как утверждает следствие, Бородин находился с Ивановым в дружеских отношениях и вместе с ним вступил в преступный сговор.

В коррупционном деле ещё фигурирует соучредитель «Олимпситистроя» Александр Фомин. Он также арестован по решению суда.