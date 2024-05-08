Москва, 8 мая, 2024, 16:10 — ИА Регнум. Более 500 тысяч человек посетили фестиваль «Пасхальный дар», который завершается в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Сегодня, 8 мая, градоначальник посетил площадку фестиваля на Тверской площади вместе с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

«Огромное количество благотворительных фондов участвовали в этих мероприятиях. Хотел поблагодарить всех москвичей, организации, предприятия, которые жертвовали в эти дни на нужды благотворительных фондов и для тех, кто нуждается в вашей помощи, в том числе и для участников СВО», — отметил мэр.

Патриарх Кирилл также поздравил горожан с праздником Святой Пасхи и отметил положительные изменения в столице.

«Хотел бы сердечно поздравить всех москвичей с этим замечательным праздником, порадоваться вместе со всеми тому, насколько изменилась наша столица, какой она стала красивой, ухоженной», — отметил патриарх Кирилл.

Как сообщало ИА Регнум, праздничные гуляния в честь фестиваля «Пасхальный дар» прошли более чем в 60 локациях, в том числе на традиционных фестивальных площадках, парках и прихрамовых территориях. На большинстве площадок гости смогли поддержать участников специальной военной операции, отправив им в качестве подарков средства личной гигиены, кондитерские изделия, мужские подарочные наборы, открытки. Кроме того, желающие смогли принять участие в акции «Пасхальное дерево добра», поддержать проект «Четвероногий друг» и многое другое.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы сообщили, что на площадках фестиваля продали 6 тысяч куличей и кексов, 9 тысяч сувениров и другую продукцию.