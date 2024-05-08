Москва, 8 мая, 2024, 16:08 — ИА Регнум. Временного поверенного в делах России вызвали в министерство иностранных дел Эстонии на фоне сообщений о помехах сигнала GPS. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 8 мая на сайте эстонского МИД.

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По словам министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкны, помехи возникают якобы вследствие вмешательства России в спутниковую навигацию, что противоречит правилам, установленным Международным союзом электросвязи.

Создание подобных сбоев запрещено, об этом был проинформирован российский поверенный, добавил Цакхна.

Как сообщало ИА Регнум, 4 мая глава МИД Финляндии Элина Валтонен обвинила Россию в создании помех для работы GPS в регионе Финского залива. По её словам, масштабы «глушения GPS» значительно расширились, а сбои «во многом изменили форму».

Министр уточнила, что информация о помехах поступала от финских пилотов. Сейчас, по её словам, ситуация контролируема, но помехи могут негативно влиять на гражданскую авиацию. Валтонен не стала утверждать, что помехи вызваны преднамеренными действиями России, но предположила, что это может быть связано со спецоперацией на Украине.

Ветеран Службы внешней разведки Лев Корольков, комментируя заявление Валтонен, отметил, что Финляндия стала однозначно враждебной для России страной, а это даёт основания для систематической постановки радиоэлектронных помех в определённых пограничных районах. Финская сторона утверждает, что эти действия ощутимо угрожают гражданской сфере, потому что не могут решить проблему российских помех.

Ранее финский политик Мика Аалтола предложил запретить или ужесточить России доступ к Калининграду из-за якобы препятствования Москвой авиаперевозкам над Балтикой. По его словам, помехи в работе GPS негативно сказались на рейсах Finnair в Эстонию. Авиакомпания в этой связи сообщила о приостановке полётов до конца мая. Пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков назвал заявления Аалтолы абсурдом.