Москва, 8 мая, 2024, 16:14 — ИА Регнум. Все московские городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за сильного ветра, сообщила 8 мая пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы в своём Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Сильный ветер сохранится в столице до конца дня. Зафиксированы порывы ветра до 16 м/с. По прогнозам синоптиков, ожидается усиление ветра с порывами до 20 м/с. Все городские службы переведены в режим повышенной готовности», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что принимаются меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий. На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов.

«Электросетевым организациям дано указание привести в готовность источники аварийного питания. Под особым контролем находится функционирование систем жизнеобеспечения», — отметили в ведомстве.

Москвичей призвали быть внимательнее на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Как передавало ИА Регнум, ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупреждал о мокром снеге с кратковременным ухудшением видимости в Москве. По его словам, по ходу движения циклона в широтном направлении в его тыловой части произойдёт ультраполярное вторжение, из-за чего дневная температура воздуха снизится до плюс одного — трёх градусов в Москве и от минус одного до плюс четырёх по области.

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд 4 мая рассказал, что ожидаемая в первой декаде мая погода в России является скорее характерной для начала апреля. По словам специалиста, на данный момент температура воздуха в стране отстаёт от климатического развития больше чем на месяц.