Балашиха, Московская область, 8 мая, 2024, 16:19 — ИА Регнум. Жительницу подмосковной Балашихи задержали по подозрению в использовании рабского труда. Они принуждала шестерых мигрантов просить милостыню, сообщает 8 мая пресс-служба Главного управления МВД по Московской области.

Кадр из видео

В квартире одного из домов подозреваемая незаконно удерживала пятерых мужчин и женщину — граждан одного из сопредельных государств. Она применяла к ним физическое и психологическое насилие, забрала у них документы и мобильные телефоны.

«Также принуждала их просить милостыню в местах массового скопления людей на территории Московского региона. Фигурантка доставляла удерживаемых до этих мест и наблюдала за ними, контролируя их деятельность», — добавили в ведомстве.

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При обыске были изъяты таблички с просьбами о помощи, деньги, паспорта, смартфоны и банковские карты. В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по статье об использовании рабского труда (часть 2 статьи 127.2 УК РФ), она помещена под стражу.

В рабстве у жительницы Балашихи находились граждане Белоруссии. Им приходилось «работать» с раннего утра до позднего вечера, собирая ежедневно от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, уточняет KP.RU.

Как сообщало ИА Регнум, в рабство к «нищенской мафии» ранее попал 64-летний инвалид из Белоруссии Виктор Чикунов, приехавший в Россию на заработки. Некая Наталья с мужем Анатолием заставляли Виктора и других «работников» просить денег у прохожих. Попрошаек развозили по точкам в Подмосковье, кормили только утром и вечером. Помимо денег, они должны были добывать и еду. Виктору помогла заговорившая с ним женщина. Мужчина признался, что запуган, паспорт у него отобрали, а идти некуда.

По словам Арины Файрушиной из движения «Альтернатива», подобных историй много. Попрошайничество в больших городах — почти всегда большой бизнес. Условно просящих можно поделить на две группы: это рабы и мошенники. Худший способ помочь попрошайкам, по словам общественницы, это дать им денег.