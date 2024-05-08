Москва, 8 мая, 2024, 16:17 — ИА Регнум. Адвокаты заместителя министра обороны Тимура Иванова принесли в Московский городской суд четыре пакета с его наградами, сообщает 8 мая «РИА Новости».

Суды общей юрисдикции города Москвы Тимур Иванов

Награды были доставлены в суд в пакетах с надписью «Армия России». Их несли два человека.

8 мая Мосгорсуд рассматривает жалобы защиты на арест Иванова. Именно на этой стадии процесса адвокаты могут представить суду данные, характеризующие обвиняемого, в том числе грамоты и награды.

Как передавало ИА Регнум, в ходе заседания 8 мая Мосгорсуд отказался выпустить Иванова из СИЗО, признав его арест законным.

Правоохранители задержали Иванова вечером 23 апреля. Замминистра обороны предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, Иванов, вступив в преступный сговор, получал имущественную выгоду от проведения подрядных и субподрядных работ для нужд военного ведомства. Свою вину в совершении преступления замминистра обороны не признал.

Басманный суд Москвы арестовал недвижимость и банковские счета Иванова и его родственников, наложив ограничения на активы обвиняемого, его бывших жён и пятерых детей. В коррупционном деле фигурируют ещё два человека, предприниматель Сергей Бородин и соучредитель «Олимпситистроя» Александр Фомин. Они также арестованы по решению суда.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее призвал доверять только официальной информации и ориентироваться на официальные заявления по делу замминистра обороны.

Иванов был назначен заместителем министра обороны в мае 2016 года. Он курировал вопросы, связанные с управлением имуществом, расквартированием войск, жилищным и медицинским обеспечением ВС России, строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов Минобороны. В его ведении были в том числе вопросы восстановления Мариуполя.