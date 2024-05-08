Москва, 8 мая, 2024, 15:40 — ИА Регнум. Замминистра обороны РФ Тимура Иванова, обвиняемого в получении взятки, временно отстранили от должности, сообщил 8 мая его адвокат Мурад Мусаев.

Владимир Гердо/ТАСС Тимур Иванов

«Вы, наверное, знаете, что мой подзащитный Иванов временно отстранен от должности. Добавить мне нечего», — сказал он.

Мосгорсуд в этот же день отказался выпускать из СИЗО Иванова. Соответствующее решение огласил судья. Мусаев добавил, что защита обжалует решение об аресте замминистра обороны в кассации.

Как передавало ИА Регнум, правоохранители задержали Тимура Иванова вечером 23 апреля, а на следующее утро суд арестовал его до 23 июня. Замминистра обороны предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. 27 апреля пресс-служба Московского городского суда информировала, что суд рассмотрит апелляционную жалобу на арест Иванова 8 мая.

По данным следствия, Иванов, вступив в преступный сговор, получал имущественную выгоду от проведения подрядных и субподрядных работ для нужд военного ведомства. Свою вину в совершении преступления замминистра обороны не признал. В коррупционном деле фигурируют ещё два человека. Это предприниматель Сергей Бородин и соучредитель «Олимпситистроя» Александр Фомин. Они также арестованы по решению суда.

Басманный районный суд Москвы арестовал недвижимость и банковские счета Иванова и его родственников, наложив ограничения на активы обвиняемого, его бывших жён и пятерых детей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 26 апреля призвал доверять только официальной информации и ориентироваться на официальные заявления по делу замминистра обороны.