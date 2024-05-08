Лондон, 8 мая, 2024, 16:16 — ИА Регнум. МВД Великобритании ввело новые ограничения при получении дипломатических виз гражданами России, заявил 8 мая глава ведомства Джеймс Клеверли.

Сергей Савостьянов/ТАСС

«Мы вводим новые ограничения на российские дипломатические визы, включая ограничение продолжительности времени, в течение которого российские дипломаты могут находиться в Великобритании», — цитирует его агентство Reuters.

Как передавало ИА Регнум, ранее 8 мая МВД Великобритании объявило о высылке из страны военного атташе России. Также Британия снимает дипломатический статус с ряда принадлежащих России объектов недвижимости.

Москва даст адекватный ответ на это решение Лондона, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Ранее глава МИД Британии Дэвид Кэмерон заявил о якобы имеющемся у ВСУ «праве» использовать британское оружие для нанесения ударов по территории России. Запад провоцирует беспрецедентный виток эскалации, это требует стремительной эффективной реакции со стороны России, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

6 мая Генеральный штаб ВС РФ по поручению президента Владимира Путина начал подготовку к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил ВМФ. В ходе учений военные проведут мероприятия по отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. Учения являются в том числе ответом на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц, подчеркнуло Минобороны РФ.

В тот же день в МИД был вызван посол Британии Найджел Кейси. Ему был выражен решительный протест в связи с указанными заявлениями Кэмерона.