Лондон, 8 мая, 2024, 15:15 — ИА Регнум. МВД Великобритании снимает дипломатический статус с ряда объектов недвижимости, принадлежащих России. Об этом британский министр внутренних дел Джеймс Клеверли заявил 8 мая на слушаниях в палате общин.

Martyn Wheatley/Global Look Press Джеймс Клеверли

«Мы снимаем дипломатический статус с некоторых российских объектов недвижимости в Великобритании», — приводит слова министра Reuters.

По словам Клеверли, это и другие решения приняты в ответ на якобы «злонамеренную деятельность» Москвы. Так, из страны выдворят российского военного атташе, которого в Лондоне считают «необъявленным офицером военной разведки».

Новые ограничения вводятся на дипломатические визы для российских граждан. В частности, будет ограничен срок, в течение которого дипломаты из России смогут оставаться в королевстве, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 6 мая британского посла в Москве Найджела Кейси вызывали в российский МИД. Дипломат проследовал в здание ведомства без комментариев для журналистов.

В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал крайне опасными заявления западных лидеров, в том числе президента Франции Эммануэля Макрона о намерении отправить войска на Украину и главы МИД Британии Дэвида Кэмерона о «праве» киевского режима наносить удары британским оружием по территории России. Запад провоцирует беспрецедентный виток эскалации, подчеркнул Песков.

Заявление Кэмерона о «праве» Киева наносить удары по российской территории стало первым признанием того, что Запад воюет против России руками украинцев, отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

2 мая агентство Reuters опубликовало материал со словами Кэмерона о праве ВСУ использовать предоставляемое Киеву британское оружие для нанесения ударов по территории России. Вскоре после публикации статью отозвали, объяснив необходимостью пересмотреть некоторые детали в тексте, после чего вновь опубликовали.