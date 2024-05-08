Москва, 8 мая, 2024, 15:14 — ИА Регнум. Муниципальный депутат Совета муниципальных депутатов округа Ростокино от «Единой России» Анастасия Дёмина ушла из жизни в возрасте 42 лет. Некролог опубликован 7 мая на странице окружного отделения партии «Единая Россия» северо-восточного административного округа города Москвы в соцсети «ВКонтакте».

Окружное отделение партии «Единая Россия» СВАО г. Москвы

Дёмина умерла 6 мая в Москве. Причины смерти не указаны.

В окружном отделении Анастасию Дёмину назвали «депутатом с большой буквы». Дёмина обращала внимание на проблемы окружающих, была внимательным, чутким и ответственным человеком, внесла вклад в развитие своего района, добавили её коллеги.