Москва, 8 мая, 2024, 15:16 — ИА Регнум. Переговоры с зарубежными звёздами о проведении их концертов в России ведутся постоянно и американский рэп-исполнитель Канье Уэст не является исключением, сообщили источники из российского шоу-бизнеса «Известиям».

MediaPunch/Global Look Press

Ранее СМИ со ссылкой на представителей «Лужников» писали о том, что американский музыкант собирается выступить в свой день рождения 8 июня в Москве.

В частности гендиректор «Москонцерта» Илья Бачурин пояснил, что вопрос выступления зарубежных звёзд в РФ заключается в организационных и финансовых аспектах, нежели чем в политических.

В свою очередь в пресс-службе «Лужников» сообщили, что информация о том, что Канье Уэст собирается выступить с концертом в России не соответствуют действительности. Там отметили, что на 8 июня запланировано проведение музыкального фестиваля Atlanta Summer Festival.

В то же время продюсер Яна Рудковская сообщила, что Канье Уэст выступит в России не летом, а позже, отметив, что к приезду американского исполнителя она причастна сама.

Как передавало ИА Регнум, 14 декабря Канье Уэст сообщил о назначении российского дизайнера Гоши Рубчинского на должность главного дизайнера своего бренда одежды и обуви Yeezy.