Москва, 8 мая, 2024, 15:12 — ИА Регнум. Подписчики народного артиста России Эммануила Виторгана упрекнули его в двойственности позиции по отношению к РФ и Израилю после начала военных конфликтов. Они выяснили, что деятель культуры написал пять постов в поддержку Израиля и ни одного в поддержку России.

Photoagency Interpress/Global Look Press Эммануил Виторган

«А был пост в поддержку России? Или в России мы только зарабатываем?» — написала одна из подписчиц Виторгана-старшего.

Она отреагировала на записанный артистом ролик для израильского сайта в память о жертвах ХАМАС. Герой, про которого рассказал Виторган, — Михаэль Островский, 77 лет, родился на Украине, любил танцевать, был убит террористами ХАМАС.

«Езжайте к ним и поддержите их», — последовал ещё один комментарий.

Подписчиков заинтересовала и другая тема, по которой актёр удаляет в соцсетях комментарии и вопросы, — старинный особняк в самом центре Москвы, где расположен «Культурный центр Эммануила Виторгана». Это четырёхэтажное здание 1908 года постройки. Оно находится между Пречистенкой и Остоженкой. На первом этаже «культурного центра» ресторан и зал торжеств, выше живут Эммануил Виторган с супругой Ириной и дочками.

Этот особняк выделил чете Виторган бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Однако объект недвижимости находится не в собственности у супругов, а в бессрочной аренде.

Именно про этот «подарок» от российских властей напомнили артисту подписчики под его постами из Прибалтики в 2022 году, когда он покинул Россию сразу после начала специальной военной операции. Находясь в Риге, он написал сообщение с такими хэштегами: «море, сосны, семья, дети, Рига, Юрмала, радость, родина». Такое сочетание вызвало негодование среди читателей.

Как передавало ИА Регнум, ранее из России уехала певица Алла Пугачёва. Ей также, как и Виторгану-старшему, ставили в вину, что она жила и зарабатывала в РФ, однако не поддержала свою страну и самих россиян. Эстрадный певец Стас Михайлов напомнил Пугачёвой, что именно благодаря российским зрителям она стала великой. Так он ответил на её заявление, что «нормальные» люди не собираются возвращаться в РФ. После активисты Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией потребовали признать певицу иноагентом. Как сообщил руководитель ФПБК Виталий Бородин, соответствующее обращение он направил генпрокурору Игорю Краснову.