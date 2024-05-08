Москва, 8 мая, 2024, 14:49 — ИА Регнум. Торжественный митинг прошел у стелы, установленной в память о ветеранах Великой Отечественной войны, на территории главного офиса «ФосАгро» в Москве. Сотрудники Научно-исследовательского института по удобрениям и инсектофунгицидам им. профессора Я. В. Самойлова (НИУИФ) (входит в группу «ФосАгро») внесли большой вклад в победу над фашистской Германией.

Андрей Репин ИА REGNUM День Победы

Сохранение памяти о Великой Отечественной войне, укрепление патриотических традиций, забота о ветеранах, восстановление и благоустройство мемориалов всегда были и останутся важнейшей частью социальной политики «ФосАгро», отметил, выступая перед ветеранами НИУИФ и сотрудниками компании, генеральный директор Михаил Рыбников. «День Победы — священный день для каждого из нас. В каждой российской семье есть те, кто ковал Победу на фронте и в тылу. Наш президент Владимир Путин неоднократно отмечал, что сохранение исторической памяти, исторической справедливости, борьба с лживыми мифами, дезинформацией — это дело каждого из нас, дело государственной важности», — подчеркнул генеральный директор «ФосАгро».

Сотрудникам НИУИФ выпала особая миссия в годы Великой Отечественной войны — сохранить научный потенциал института, приумножить его, использовать в оборонных целях. В кратчайшие сроки в институте с сугубо мирным профилем разработали и обеспечили производство спецсредств оборонного значения: зажигательных смесей и средств тушения, электрохимических взрывателей, хирургических гипсовых бинтов и препаратов для первичной обработки и лечения ран, средств обеззараживания воды.

Не прекращая научные разработки по основным тематикам, сотрудники НИУИФ помогали создавать новые лаборатории и производства эвакуированным и вновь строящимся на востоке страны предприятиям. Более 40 ученых, отказавшись от брони, добровольцами ушли на фронт. Многие — геройски погибли в боях за Родину. Их имена, как отметил директор департамента науки и технологии АО «НИУИФ» Андрей Норов, навечно вписаны в историю института и являются примером стойкости и воли для всех сотрудников.

В не менее сложный послевоенный период сотрудниками НИУИФ создавались новые и расширялись существующие научные направления, закладывались фундаментальные основы отрасли минеральных удобрений Советского Союза. За 105 лет существования института здесь создана уникальная научная школа, основы которой заложены поколением ученых-фронтовиков. Об этом сказал в своем выступлении Владимир Сущев, который в течение долгих лет был заместителем генерального директора института и директором по науке.

«Мне посчастливилось работать с поколением ученых, прошедших войну. Я всегда восхищался их целеустремленностью и способностью решать сложнейшие задачи, их смелостью и одновременно скромностью. Пока мы их помним, пока мы будем их достойны, Победа всегда будет за нами», — подчеркнул Владимир Сущев.

В праздничные дни торжественные митинги, уроки мужества, встречи с ветеранами пройдут по инициативе «ФосАгро» во всех городах её присутствия.