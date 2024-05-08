Москва, 8 мая, 2024, 14:39 — ИА Регнум. В Москве госпитализировали пародиста и телеведущего Юрия Аскарова с подозрением на пневмонию, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Кадр из к/ф «Цыганка» 2008 Россия Юрий Аскаров

Отмечается, что Аскарову стало плохо 7 мая. Как рассказал сам пародист, ему стало тяжело дышать, а также поднялась температура. После этого 47-летнего артиста госпитализировали в инфекционное отделение, где провели обследования. Там ему сделали КТ, однако результата на данный момент нет.

По словам Аскарова, ему ввели антибиотики, после чего самочувствие улучшилось.

Юрий Аскаров родился в феврале 1977 года в Красноярском крае. Артист известен своим участием в программах «Аншлаг», «Танцы со звёздами», «Субботний вечер», «Смеяться разрешается» и других.