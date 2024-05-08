Москва, 8 мая, 2024, 14:34 — ИА Регнум. В связи с проведением парада Победы 9 мая движение транспорта на некоторых улицах и набережных в центре Москвы будет ограничено, сообщила 9 мая пресс-служба столичного департамента транспорта в своём Telegram-канале.

Александр Вильф/РИА Новости

«Завтра — 9 мая — будут закрыты для движения транспорта ряд улиц и набережных в центре», — говорится в сообщении.

В частности, с 05:00 до окончания мероприятия движение будет закрыто на участках Волгоградского проспекта и Садового кольца. На некоторых центральных улицах и набережных транспортные средства не смогут проехать с 05:30 до окончания мероприятия. Также с 10:00 до окончания мероприятия повторно перекроют движение на Волгоградском проспекте и части Садового кольца.

Анна Рыжкова ИА Регнум

Дептранс также уточнил, что в районе Таганской площади сделают двустороннее движение с 05:00 до 13:00. В местах временных ограничений будет запрещена парковка транспортных средств.

Как передавало ИА Регнум, в главном параде на Красной площади 9 мая примут участие более 9 тыс. человек и свыше 70 единиц техники. В состав пешей колонны включили полки, батальоны и роты по видам и родам войск, расчёты от суворовских, нахимовских, кадетских и музыкального училищ. Также в параде примут участие бойцы специальной военной операции.

6 мая Кремль сообщил, что почётными гостями парада Победы 9 мая в Москве станут президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Кубы, Лаосской Народно-Демократической Республики и Гвинеи-Бисау.

Генеральная репетиция парада Победы прошла в Москве 5 мая. Она в точности повторила сценарий парада, включая все временные отрезки и паузу. Под праздничную речь главы государства объявили паузу, которая длилась примерно восемь минут. Она включает объявление минуты молчания.