Москва, 8 мая, 2024, 14:22 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев провёл в Москве встречу с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем.

РИА Новости / Екатерина Штукина

«Уважаемый товарищ первый секретарь ЦК Компартии Кубы, президент Республики Кубы товарищ Диас-Канель Бермудес, я очень рад вас снова видеть в Москве, рад нашей встрече», — сказал на встрече Медведев.

Он также отметил, Россия тепло относится к Кубе и её руководству.

«Даже несмотря на то, что за окном стоит зверский холод, этот холод не мешает нашим теплым отношениям. Мы еще раз сердечно вас приветствуем в Российской Федерации», — добавил зампред Совбеза РФ.

Как передавало ИА Регнум, 7 мая Мигель Диас-Канель прилетел в Москву. Президент Кубы и другие почётные гости вместе с президентом России Владимиром Путиным примут участие в параде Победы 9 мая в Москве. Во второй половине дня пройдут двусторонние российско-кубинские, российско-лаосские и российско-бисайские переговоры на высшем уровне.

Ранее Диас-Канель сообщил, что кубинская делегация отправилась с рабочим визитом в Россию. По его словам, делегация примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Мероприятия пройдут в рамках 64-й годовщины восстановления дипломатических отношений Москвы и Гаваны, а также 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.