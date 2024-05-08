* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Киев, 8 мая, 2024, 14:09 — ИА Регнум. К пожизненному заключению могут приговорить украинского олигарха Игоря Коломойского (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), которому предъявили обвинение в организации заказного убийства. Сообщение об этом опубликовано 8 мая в Telegram-канале Службы безопасности Украины (СБУ).

STR/EPA Игорь Коломойский (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов)

В СБУ отметили, что «известный украинский бизнесмен», уже находящийся под арестом в связи с подозрением в совершении других преступлений, причастен к организации заказного убийства директора юридической компании в 2003 году.

«На основании новых материалов следствия ему грозит пожизненное заключение», — говорится в сообщении.

Адвокат отказался участвовать в сделке с активами металлургического завода, и фигурант, который требовал аннулировать решение общего собрания акционеров предприятия, решил ему отомстить. Бизнесмен поручил одной из криминальных группировок расправиться с юристом.

Участники банды напали на адвоката, когда он выходил из магазина в Феодосии, избили его металлическим прутом и несколько раз ударили ножом. Юрист остался жив — медики успели вовремя оказать ему помощь. Четверых нападавших задержали и приговорили к лишению свободы.

Издание «Страна. ua» отмечает, что Коломойский намеревался устранить адвоката Сергея Карпенко, а предприятие, о котором идёт речь, — запорожская «Днепроспецсталь».

Как сообщало ИА Регнум, ранее в украинской полиции подчеркнули, что сейчас появились «неопровержимые доказательства, подтверждающие личность заказчика» убийства адвоката.

Коломойского задержали 2 сентября 2023 года и предъявили обвинение по двум статьям уголовного кодекса Украины: о мошенничестве, а также легализации и отмывании имущества, полученного преступным путём. Суд поместил олигарха под стражу. Спустя несколько дней Национальное антикоррупционное бюро Украины обвинило Коломойского и ещё пятерых человек, связанных с Приватбанком, в присвоении более 9,2 млрд гривен (более $249 млн), принадлежавших финансовой организации.

За вторым обвинением последовало третье — в получении доступа к денежным средствам и завладении чужим имуществом через злоупотребление служебным положением. По информации следствия, в 2013 и 2014 годах Коломойский, который был учредителем и акционером банка, присвоил 5,8 млрд гривен, что тогда соответствовало $700 млн.