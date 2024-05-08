Москва, 8 мая, 2024, 13:47 — ИА Регнум. Средства ПВО РФ в минувшие сутки сбили оперативно-тактическую ракету ATACMS, три управляемые авиабомбы Hammer и 11 беспилотников ВСУ, сообщило 8 мая Министерство обороны.

Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/Global Look Press

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты: оперативно-тактическая ракета ATACMS производства США, три управляемые авиабомбы Hammer производства Франции, а также 11 украинских беспилотных летательных аппаратов», — сообщил на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также 8 мая Минобороны проинформировало об освобождении двух населённых пунктов — Кисловки в Харьковской области и Новокалиново в ДНР. Южная группировка ВС России заняла более выгодные рубежи. Российские войска уничтожили цех по производству беспилотников, склады боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. Групповым ударом высокоточным оружием ВС РФ существенно снизили возможности Украины по выпуску военной техники и переброске западного вооружения к линии боевого соприкосновения.

Как передавало ИА Регнум, 4 мая Конашенков сообщал, что за предыдущую неделю в зоне спецоперации российские военные сбили 15 ракет АТАСМS. Также российская авиация и силы ПВО за неделю уничтожили 17 управляемых авиабомб Hammer, шесть реактивных снарядов GLSDB, HIMARS и «Ураган» и сбили 201 дрон ВСУ.