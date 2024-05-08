Мариуполь, ДНР, 8 мая, 2024, 14:57 — ИА Регнум. Реконструкцию набережной в Мариуполе планируют завершить к пляжному сезону. Об этом 8 мая сообщил и. о. заместителя председателя правительства Марат Хуснуллин в Telegram-канале.

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Он отметил, что на территории Приморского парка в Мариуполе продолжаются работы по благоустройству территории в рамках второго этапа. В настоящее время специалисты вышли на финишную прямую по реконструкции набережной и пляжной зоны общей протяженностью в 2,5 км.

Хуснуллин отметил, что территория в 100 га десятилетиями была заброшена. В настоящее время эта зона отдыха обретает вторую жизнь и становится точкой притяжения для жителей и гостей Мариуполя.

«На городском пляже уже обновили систему освещения, установили детские площадки, пляжные кабинки. Продолжают обустраивать прогулочные и беговые дорожки, перголы, амфитеатр и места для занятия спортом. На набережной отлиты монолитные части пешеходной зоны и развлекательных площадок, зоны для рыбалки. Работы завершатся в июне», — пояснил и. о. заместителя председателя правительства.

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Хуснуллин напомнил, что в рамках первого этапа работ в Приморском парке под контролем публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» были обустроены три новые смотровые площадки с видом на Азовское море и комфортный спуск к набережной. Кроме этого, в парке были полностью восстановлены главная аллея, проложена новая дорожно-тропиночная сеть, а также установлен ряд спортивных и детских игровых площадок.

По словам генерального директора публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» Карена Оганесяна, в центральной части парка специалисты обустраивают новый детский тематический маршрут «Тропа сказок», они уже установили первые фигуры в виде героев сказочных произведений Пушкина. К 6 июня, к 225-летию со дня рождения Пушкина, здесь появится ещё более 20 уличных композиций, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, ранее Хуснуллин сообщал, что работы по восстановлению основных объектов в исторической части Мариуполя завершатся уже в 2024 году. Он отметил, что в городе началось восстановление здания краеведческого музея. Также он напомнил об объектах, восстановление которых завершилось, среди них Приазовский университет. Вице-премьер добавил, что мастер-план восстановления города предполагает работы до 2035 года.

Хуснуллин 4 февраля сообщил, что в Мариуполе удалось восстановить почти все многоквартирные жилые дома. Он отметил, что в новых регионах над восстановлением инфраструктуры работают до 40 тысяч строителей. По его словам, сегодня развитие новых регионов является самым большим инфраструктурным проектом.

В зоопарке Мариуполя у местных енотов родились сразу шесть детёнышей. Все они здоровы и находятся на искусственном вскармливании. Вместе с енотами не так давно в зоопарке на свет появились волчата и лисята. И если детёныши енотов и волков — местные, то на долю лисят выпало тяжкое испытание: их мать-лисицу загрызли собаки, но оказавшиеся рядом военные спасли малышей и передали их в зоопарк. Теперь детёнышам ничто не угрожает, и они активно растут.