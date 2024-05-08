Афины , 8 мая, 2024, 13:24 — ИА Регнум. Присутствие на инаугурации президента России Владимира Путина послов пяти стран — участниц Евросоюза вопреки «единой» линии ЕС свидетельствует о том, что фронт Европы против российского лидера «разорван». Об этом сообщает греческая газета «Эстия».

ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем Президент России Владимир Путин

Отмечается, что на инаугурации присутствовали послы Франции, Греции, Кипра, Мальты, Словакии и Венгрии. Это подчёркивает отсутствие единой европейской политики, подчёркивает издание.

«Это говорит о разрыве во фронте западных государств», — пишет газета.

При этом отмечается, что Франция отправила на церемонию посла, несмотря на то, что антироссийская риторика президента Эммануэля Макрона в последние дни обострилась.

Автор статьи полагает, что Париж не хочет разрушать мосты с Москвой, рассчитывая на компромиссный подход в ближайшей перспективе.

Как передавало ИА Регнум, 7 мая заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков назвал дешёвкой поведение некоторых представителей Запада, которые отказались присутствовать на инаугурации президента России Владимира Путина. Российский дипломат подчеркнул, что подавляющее большинство стран мира поддерживает Россию.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва не будет предпринимать никаких ответных шагов на отказ представителей некоторых западных стран присутствовать на инаугурации Владимира Путина.

Инаугурация Путина состоялась 7 мая в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца. На церемонии инаугурации присутствуют члены правительства, депутаты Госдумы и сенаторы Совета Федерации, представители религиозных конфессий, общественных организаций, доверенные лица президента, Герои России и другие почётные гости. Всего на церемонию официального вступления Путина в должность президента приглашены около 2,6 тыс. человек.

Выступая с речью на церемонии инаугурации, Путин заявил, что Россия не отказывается от диалога с Западом, возможен и разговор по стратегической безопасности. Он подчеркнул, что Россия была и будет открыта к укреплению добрых отношений со всеми странами, которые видят в ней надёжного и честного партнёра. Эти страны составляют мировое большинство.