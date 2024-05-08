Москва, 8 мая, 2024, 13:23 — ИА Регнум. В Москве годовалая девочка отравилась гашишем, который употребляла её мать. Инцидент произошёл вечером 7 мая на юго-востоке города, сообщает MK.RU.

ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

По данным издания, ребёнка 2023 года рождения госпитализировали около 22:00. Медики забрали её из квартиры в Ташкентском переулке.

«Врачи предположили у нее отравление наркотиками. 26-летняя мать пострадавшей пояснила, что периодически употребляет гашиш», — говорится в материале.

Женщина пояснила, что в понедельник, 6 мая, она в очередной раз употребила гашиш и забыла наркотик на подоконнике.

«Малышка взяла его в рот и стала пережёвывать. Мать вытащила гашиш изо рта ребёнка, однако вскоре девочке стало плохо, и её пришлось отправить в больницу», — сообщает подробности СМИ.

Уточняется, что в съёмной квартире, где проживают пострадавший ребёнок и его мать, правоохранители наркотиков не обнаружили. Проводится расследование.

Как ранее сообщало ИА Регнум, в городе Полевской Свердловской области двухлетняя девочка отравилась наркотиками. По предварительным данным прокуратуры региона, 11 марта мать на какое-то время оставила дочь 2021 года рождения с сожителем в квартире на улице Розы Люксембург. Что с ребёнком происходит что-то неладное женщина заметила позже во время прогулки. Она вызвала медиков. Девочку госпитализировали.

В октябре 2022 года более 100 учеников отравились наркотиками на школьном мероприятии в Мексике. Массовое отравление произошло в средней школе Хуаны де Асбахе в муниципалитете Бочиль, в штате Чьяпас. 57 детям была оказана экстренная помощь на месте происшествия, двоих пришлось госпитализировать. Состояние пострадавших врачи назвали стабильным. Токсикологическая экспертиза подтвердила наличие в крови пострадавших наркотического вещества.