Москва, 8 мая, 2024, 13:57 — ИА Регнум. Отзыв посла Германии Александера Ламбсдорфа из Москвы после обвинений в адрес России в кибератаках направлен на разжигание антироссийских настроений. Об этом 8 мая в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Horst Galuschka/Global Look Press Александр Ламбсдорф

«Отзыв из Москвы посла ФРГ не более чем очередной недружественный шаг, направленный на разжигание в Германии антироссийских настроений, ведущий к дальнейшей деградации двусторонних связей, и вся ответственность за это лежит, конечно, на германской стороне», — отметила дипломат.

Вместе с тем Захарова добавила, что обвинения России в кибератаках являются «безосновательной спекуляцией», направленной на подогревание атмосферы. Она допустила, что обвинения могут делаться в преддверии выборов президента в США.

Как передавало ИА Регнум, 6 мая Германия отозвала Ламбсдорфа для консультаций после обвинений в адрес Москвы в кибератаке на ресурсы Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

Отмечалось, что решение об отзыве посла в Берлин для консультаций приняла глава МИД ФРГ Анналена Бербок. В МИД Германии уточнили, что посол будет оставаться в Берлине на протяжении недели, после чего вернётся в Москву.

3 мая Бербок обвинила Россию в том, что та якобы причастна ко взлому учётных записей электронной почты членов правления СДПГ и других партий.

Глава немецкой дипломатии пригрозила России ответом, заявив, что теперь может с уверенностью говорить о причастности к атаке «российской группировки APT28».

Кроме того, в МИД ФРГ вызвали исполняющего обязанности временного поверенного в делах посольства России в Германии в связи с якобы причастностью РФ к этим кибератакам. Позднее Европейский союз пригрозил, что примет меры против России из-за якобы связи хакеров с российскими спецслужбами.

В свою очередь посол России в США Анатолий Антонов заявил, что утверждения о том, что РФ и российские спецслужбы якобы причастны к кибератакам в Европе, являются лживой пропагандой, подтверждающей отказ Вашингтона от конструктивного диалога.