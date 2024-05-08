Москва, 8 мая, 2024, 13:05 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики в области исторического просвещения. Указ главы государства был опубликован 8 мая.

Гавриил Григоров/РИА Новости Президент России Владимир Путин

Документом определяются цели, принципы и механизмы реализации государственной политики России в области исторического просвещения, отмечено в тексте указа.

«Россия — великая страна с многовековой историей, государство-цивилизация, сплотившее русский и многие другие народы на пространстве Евразии в единую культурно-историческую общность и внесшее огромный вклад в общемировое развитие», — сказано в документе.

Стратегия предполагает единую методику преподавания истории, начиная с дошкольного уровня, и координацию усилий в борьбе с использованием Западом фальсификации истории как оружия. Целями исторического просвещения указаны формирование общероссийской гражданской идентичности и укрепление Русского мира.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2023 года Владимир Путин заявил, что в стране должна существовать фундаментальная государственная версия истории. Во время создания нового учебника редакцию прошли более 60 версий текста, отметил глава государства. В прошлых вариантах пособий внимание часто уделяли не самым значимым историческим событиям, добавил президент.

В августе 2023 года председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский сообщал о начале работы над созданием единых учебников истории для учеников с 5-го по 9-й классы. По его словам, в этих новых учебниках истории будут полностью переписаны разделы о 70-х, 80-х, 90-х и 2000-х годах. За четыре месяца были подготовлены четыре тома доработанного объединённого учебника истории для 10-го и 11-го классов.

С 2024–2025 учебного года в школах станут массово использовать новый учебник по истории с разделом про специальную военную операцию России на Украине. Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что все российские школы получили обновлённый учебник.