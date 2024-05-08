Пекин, 8 мая, 2024, 13:21 — ИА Регнум. Китай из-за нехватки контейнеров резко поднял тарифы на прямые железнодорожные поставки в Россию и Белоруссию, сообщил 8 мая логистический портал Infotrans Media Belarus.

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Цены выросли на 500–800 долларов США и более в зависимости от станции отправления, отметили авторы издания со ссылкой на данные экспедиционных компаний.

«Рост цен связан с уменьшением количества свободных контейнеров в Китае, а также с большими пробками, возникшими на границах с Китаем. Одновременно с ростом цен на ж/д доставки выросли также и ставки морских фрахтов из Китая. Рост цен составил от 800–1000 до 1300–1500 долларов США в зависимости от порта отправления», — сказано в материале.

Большинство мест на судах на май 2024 года уже зарезервировано, по морю грузы можно отправить только в конце этого месяца или начале июня, добавили авторы.

Как передавало ИА Регнум, в апреле 2024 года Главное таможенное управление КНР сообщило, что Китай по итогам марта поставил в Россию оборудование, механизмы и запчасти на 2,9 млрд долларов, что на 15% меньше показателя за аналогичный период 2023 года.

В течение десяти лет объём перевозок по Восточному полигону железных дорог должен выйти на уровень 270 миллионов тонн в год, отметил ранее президент России Владимир Путин. Возникшая важность переориентации экспорта на Китай диктует необходимость ускоренного развития инфраструктуры на Дальнем Востоке, заявил руководитель Центра энергетических и транспортных исследований Института востоковедения РАН Игорь Томберг.

8 февраля помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что в 2023 году взаимный товарооборот между Россией и Китаем вырос, установив рекорд — $227,7 млрд. При этом свыше 90% расчётов между странами проводится в рублях и юанях, отметил он.