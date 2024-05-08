Белгород, 8 мая, 2024, 13:00 — ИА Регнум. В Белгородской области в селе Малиновка в результате атаки дрона-камикадзе Вооружённых сил Украины (ВСУ) повреждён грузовик, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Игорь Маслов/РИА Новости

«Село Малиновка Белгородского района подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Слава Богу, никто из мирных жителей не пострадал. В результате взрыва повреждён грузовой автомобиль», — следует из сообщения.

Гладков добавил, что на месте работают оперативные службы.

Как передавало ИА Регнум, сегодня жителей Белгородской области предупредили об угрозе атак с применением беспилотников со стороны Украины.

В ночь на 8 мая в Белгороде и Белгородском районе дважды объявляли угрозу ракетной опасности. Предупреждения действовали около 20 минут.

7 мая средства ПВО России уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области. В этот же день источник ИА Регнум сообщил, что FPV-дрон, начинённый поражающими элементами, атаковал локомотив-путеизмеритель в Белгородской области. Дрон атаковал локомотив, который проводил работы на железнодорожных путях. В результате удара повреждение получила крыша кабины машиниста, правый по ходу движения фонарь освещения и приборная панель в кабине. При этом никто не пострадал.