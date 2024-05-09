Москва, 9 мая, 2024, 09:45 — ИА Регнум. В честь Дня Победы на Красной площади в Москве проходит торжественный парад. В этом году Россия празднует 79-летие победы советского народа над гитлеровской Германией.

Кадр из видео

Парад Победы начался в 10:00 по мск. В нём принимают участие более девяти тысяч человек, в том числе герои спецоперации, а также более 75 единиц военной техники. В начале на Красную площадь выносят Знамя Победы и флаг Российской Федерации. Затем президент Владимир Путин произносит праздничную речь, после чего следует минута молчания в память о тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны.

Активная подготовка к параду шла несколько месяцев. Репетиции проводили на полигоне в Наро-Фоминске. Так, в феврале для репетиций в Московскую область прибыл подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс». С апреля по 7 мая несколько репетиций прошли непосредственно в Москве. В них участвовали военнослужащие и колонны техники, в частности на Тверской улице появились оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», зенитные ракетные системы С-400, а также БТР «Бумеранг» и семейство бронеавтомобилей «Ахмат».

Глава Минобороны Сергей Шойгу 3 мая рассказал, что в состав пешей колонны, которая пройдёт по Красной площади 9 мая, включили полки, батальоны и роты по видам и родам войск, расчёты суворовских, нахимовских, кадетских и музыкального училищ.

Также по Красной площади пройдут участники специальной военной операции, юнармейцы, женщины-военнослужащие, казаки и сводный военный оркестр. Завершится парад пролётом авиационных групп «Русские витязи» и «Стрижи».

Однако в конечном итоге решение о проведении воздушной части парада всегда принимают непосредственно 9 мая, так как погода может быть неблагоприятной для полёта авиации на низкой высоте.

6 мая Кремль обнародовал список почётных гостей, которые посетят парад Победы в Москве. Так, прибудет президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит и президент Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало. Также глава молдавской автаномии — Гагаузии Евгения Гуцул заявила о планах посетить праздничные мероприятия в Москве.

«Вместе с В. Путиным лидеры также примут участие в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата», — указывал Кремль.

Как отмечалось, в этом году российские власти отправили приглашения на празднование 79-й годовщины Победы только в дружественные страны.

В прошлом году Россия масштабно отпраздновала 78 лет со дня победы над фашизмом. Президент России Владимир Путин в своей речи тогда отметил, что в настоящее время наследники героев снова сражаются за свободу.

«Западная идеология провоцирует, сеет ненависть, уничтожает традиционные ценности, чтобы навязывать народам свою волю, систему грабежа. Похоже, забыли, кто разгромил тотальное зло, кто встал стеной», — указал он.

И сейчас российские солдаты в зоне специальной военной операции сражаются ровно за то же, за что их деды и прадеды 80 лет назад.

«Мы верны заветам предков. Гордимся участниками СВО, кто сражается, кто спасает раненых. Нет ничего важнее, чем это. От вас зависит будущее нашего народа. Наши предки доказали, что нет ничего сильнее, чем любовь к Родине. За победу! Ура!» — добавил президент.

В январе 1945 года Красная армия начала наступление на Берлин, а 9 мая (22:43 8 мая по центрально-европейскому времени) был подписан акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии. В Европе праздник отмечают 8 мая из-за разницы во времени.