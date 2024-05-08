Москва, 8 мая, 2024, 12:53 — ИА Регнум. Правительство России совместно с профсоюзами и компаниями прорабатывает возможность освободить от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) малоимущих граждан. Соответствующий пункт вошёл в Генеральное соглашение между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателями (РСПП) и кабмином на 2024–2026 годы, передаёт Lenta.ru.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Малоимущими признаются те семьи, где средний доход на одного человека меньше прожиточного минимума в регионе за последние три месяца. Пункт об этом был внесён в новую версию соглашения, которое было подписано 25 апреля 2024 года.

В документе, в частности, отмечается, что в ближайшие три года в целях устранения экономического неравенства в России планируется проводить эффективную налоговую политику, в том числе повышать справедливость налогообложения в части НДФЛ. Стороны обязались рассмотреть вопрос установления не облагаемого налогом прожиточного минимума для малоимущих граждан.

Инициатором этого предложения выступили профсоюзы, сообщил РБК вице-президент РСПП Фёдор Прокопов. В дальнейшем вопрос введения в стране не облагаемого налогами минимального порога доходов должен быть рассмотрен в рамках Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Как передавало ИА Регнум, в 2024 году прожиточный минимум трудоспособного населения в России составляет 16 844 рублей, он увеличился в 2024 году на 7,5%. МРОТ после увеличения с 1 января составляет 19 242 рубля вместо 16 242 рублей.

Президент России Владимир Путин по итогам послания Федеральному собранию поручил повышать минимальный размер оплаты труда в стране опережающими темпами и достичь суммы в 35 тыс. рублей к 2030 году.

С 1 февраля 2024 года в России проиндексировали более 40 различных пособий и повысили материнский капитал, в том числе повысили выплаты инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, Героям России, труда и другим гражданам.