Москва, 8 мая, 2024, 15:07 — ИА Регнум. Поручение президента России Владимира Путина о проведении учений по отработке возможного применения тактического ядерного оружия охладило пыл европейских политиков. Об этом 8 мая корреспонденту ИА Регнум заявил политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько, комментируя информацию о том, что страны НАТО на предстоящем 9–11 июля саммите блока в Вашингтоне могут принять документ об отказе от идеи ввода войск на Украину.

Oliver Berg/Global Look Press

Безпалько отметил, что на протяжении долгого времени существовала неопределённость, в рамках которой ввод войск блока НАТО на Украину считался возможным. Об этом двусмысленно высказывались некоторые западные официальные лица, были и прямые призывы, например, от президента Франции Эммануэля Макрона.

Однако поручение президента России Владимира Путина провести учения с возможным применением тактического ядерного оружия остудило пыл европейских политиков, добавил политолог.

Он предположил, что в 2025 году, после выборов в Европарламент и выборов в США, Запад может попытаться пойти на компромисс. В этом случае речь может идти об условиях этого компромисса и о том, насколько они будут выгодны для Запада и России.

«Для РФ было бы наиболее выгодным разделом Украины возвращение в состав России Одесской, Николаевской и Харьковской областей. Это позволило бы получить выход к Приднестровью, отрезать Украину от Чёрного моря, добиться нейтралитета остатков украинского государства. Возможно, на этой территории были бы размещены полицейские подразделения или военные базы для контроля совместно с европейцами или силами ООН. Также было бы заключено соглашение о переходном периоде», — отметил Безпалько.

Однако эксперт не исключил, что ситуация может развиваться и по другому сценарию — возможно, придётся воевать до конца, пока киевский режим окончательно не будет уничтожен.

Как передавало ИА Регнум, итальянская газета Corriere della Sera сообщила, что страны НАТО на предстоящем 9–11 июля саммите блока в Вашингтоне собираются объявить об отказе от идеи ввода войск на Украину. По мнению издания, одной из ключевых фраз, содержащихся в проекте документа, который будет одобрен саммитом НАТО, будет «никаких сапог на земле».

Генштаб ВС РФ по поручению президента Владимира Путина начал подготовку к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил Военно-морского флота РФ. В ходе учений ВС России проведут мероприятия по отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.

В Минобороны сообщили, что учение направлено на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования и в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета России в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес РФ.

Британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Россия своими учениями чётко обозначила возможные последствия ввода западных войск на Украину. По его мнению, Россия готовится к возможному развёртыванию армий Запада на Украине, начиная учения с применением тактического ядерного оружия.

Эксперт по международным вопросам Галлагер Фенуик заявил, что объявление Россией о начале ядерных учений — это предупреждение всем странам Североатлантического альянса, которые поставляют украинской армии оружие.

В опубликованном 2 мая британским издание The Economist интервью Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности рассмотреть вопрос об отправке французских войск в зону конфликта на Украине. По его словам, это может случиться по просьбе Киева и при прорыве линии фронта российской армией.

Британский эксперт Александр Меркурис, комментируя слова Макрона, назвал французского лидера надёжным предвестником паники и отметил, что опубликованное The Economist интервью подтверждает растущее на Западе беспокойство ввиду того, что события в рамках конфликта на Украине развиваются в невыгодном для Киева направлении.

Президент России Владимир Путин, говоря о прозвучавших призывах направить войска НАТО на территорию Украины, отмечал, что русофобия лишает ума некоторых западных политиков, и подчеркивал, что последствия для интервентов будут ещё более трагичными.

Путин не раз подчёркивал, что у России нет никаких причин воевать со странами Североатлантического альянса. В частности, он отмечал, что у Москвы и стран НАТО нет никаких территориальных претензий друг к другу. Россия не хочет портить отношения, она заинтересована в развитии отношений.

Вместе с тем президент уверен, что к конфликту на Украине привело стремление Запада добраться до российских границ. По его словам, именно это безудержное желание НАТО привело к трагедиям.