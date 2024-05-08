* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 8 мая, 2024, 12:50 — ИА Регнум. Московская городская дума приняла решение о досрочном прекращении полномочий депутата Евгения Ступина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).

Антон Денисов/РИА Новости Евгений Ступин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

Глава комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам, редактор проекта постановления Александр Семенников сообщил, что в случае отсутствия депутата на всех заседаниях в течение шести месяцев подряд без уважительных причин его полномочия прекращаются досрочно.

«Эта норма императивная, эта норма обязывающая, и, соответственно, если такое основание возникает, то депутаты, в данном случае МГД, должны рассмотреть вопрос о срочном прекращении полномочий», — пояснил он в ходе заседания парламента.

Семенников сообщил, что Ступин отсутствовал на десяти заседаниях Мосгордумы начиная с 27 сентября 2023 года и по 17 апреля 2024 года.

Вместе с тем он отметил, что в семи из десяти случаев Ступин подавал заявления о признания причины его отсутствия на заседании уважительной.

«Во всех случаях данный вопрос, как и положено по регламенту, ставился председательствующим на голосование, и во всех семи случаях депутаты принимали решение о том, что причина отсутствия уважительной не является», — пояснил Александр Семенников.

Как сообщало ИА Регнум, в июне 2023 года Министерство юстиции России внесло Евгения Ступина в список иноагентов.

Депутат Мосгордумы Ступин распространял недостоверную информацию о принимаемых органами власти России решениях и проводимой ими политике, а также выступал против проведения специальной военной операции (СВО), отметили в ведомстве.

В марте этого же года депутата Московской городской думы Евгения Ступина исключили из партии КПРФ.

Кроме того, в феврале 2023 года Минюст внёс в список иноагентов бывшего депутата Государственной думы Дмитрия Гудкова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).

Сбежавший ещё в 2021 году из России экс-депутат Гудков призывал к предоставлению вооружения Украине. Он ратовал за введение санкций в отношении РФ. Кроме того, он выступает на различных информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами в качестве эксперта, сообщили в министерстве.