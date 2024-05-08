Москва, 8 мая, 2024, 12:38 — ИА Регнум. Польские власти не информировали российское посольство об инциденте, в ходе которого был якобы задержан военнослужащий ВС России. Об этом заявили в дипмиссии журналистам 8 мая.

poland. mid.ru Здание посольства России в Варшаве

Ранее глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Сивера заявил, что на польско-белорусской границе якобы поймали «российского дезертира». Об этом же сообщила Пограничная стража Польши.

«Сообщаем, что информация о задержании якобы российского военнослужащего, незаконно пересёкшего белорусско-польскую границу, в посольство от польских властей не поступала», — отметили в посольстве.

Дипломаты напомнили, что власти Польши обязаны уведомлять их о подобных случаях, как это предусмотрено двусторонней консульской конвенцией. Посольство обратится за разъяснениями в польский МИД.

Как сообщало ИА Регнум, ранее бывший замминистра национальной обороны Польши Вальдемар Скшипчак предложил заминировать поля и построить укрепления на польской и литовской границах с Россией и Белоруссией.

16 апреля суд в польском Гданьске приговорил гражданина России к 2,5 года тюрьмы по обвинению в «шпионаже в пользу российской разведки». По данным прокуратуры, россиянин, который легально проживал и осуществлял коммерческую деятельность на территории страны, якобы «устанавливал и поддерживал контакты с польскими военными», участвовал в сообществах по военно-исторической реконструкции и «использовал эти контакты для сбора информации по размещению подразделений польской армии».

19 декабря 2023 года суд в Польше признал виновными в шпионаже в пользу России 14 граждан Украины, Белоруссии и России. Их приговорили к лишению свободы на сроки от 13 месяцев до шести лет.

Также в декабре из Польши выслали российского гражданина из-за подозрений в связях со спецслужбами России. В июле в республике задержали российского хоккеиста Максима Сергеева, выступавшего за местный клуб. В целом в Польше регулярно заявляют, что выявили «шпионов».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Польшу охватил приступ русофобии. По его мнению, этому способствует Запад, чтобы натравить поляков на Россию.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя шпионские скандалы в Польше, отметила, что в этой стране царят русофобия и шпиономания. Она отметила, что польские власти на этом фоне перестали выполнять свои обязательства, предусмотренные международным правом.