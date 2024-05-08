Москва, 8 мая, 2024, 12:30 — ИА Регнум. Международный олимпийский комитет (МОК) в настоящее время не собирается заниматься вручением медалей, перешедших российским спортсменам после пересмотра результатов ранее прошедших Игр, сообщили 8 мая в пресс-службе МОК.

Li Ming/Global Look Press

«Перераспределением медалей должен и всегда занимался национальный олимпийский комитет соответствующего спортсмена», — сказал ТАСС представитель пресс-службы МОК.

По его словам, когда Олимпийский комитет России не смог вернуть медали Международному олимпийскому комитету после того, как результаты 15 российских спортсменов или команд, показанные на Олимпиадах, были аннулированы.

«Поэтому МОК, несмотря на отстранение Олимпийского комитета России, на данный момент не имеет возможности перераспределить медали российским спортсменам», — заявил представитель пресс-службы комитета.

Как передавало ИА Регнум, МОК в 2018 году принял решение признать российского гребца Илью Штокалова бронзовым призёром Игр-2016 после дисквалификации молдавского спортсмена, показавшего в Рио-де-Жанейро третий результат. В конце марта 2024 года Штокалов заявлял, что до сих пор не получил награду.

МОК 8 декабря 2023 года допустил российских спортсменов до Игр в Париже в нейтральном статусе.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что отношение комитета к атлетам из России является этнической дискриминацией. Он также отмечал, что олимпийские соревнования без россиян становятся ущербными и неинтересными. По его мнению, спорт должен быть вне всякой политики и сближать людей.