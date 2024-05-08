Москва, 8 мая, 2024, 12:07 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, есть ли риск того, что Армения приостановит членство в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

Кристина Кормилицына/ИЗВЕСТИЯ

«Интеграционный процесс (в ЕАЭС) весьма успешен. В интересах всех стран-участниц продолжать развивать (ЕЭАС)», — сказал представитель Кремля.

Как передавало ИА Регнум, 10 апреля на заседании правительства Армении премьер-министр Никол Пашинян заявил, что, хотя российско-армянские отношения переживают не лучшие времена, их важность для суверенитета и безопасности Армении трудно переоценить.

Ранее руководители Армении, в том числе Пашинян, неоднократно делали недружественные заявления в адрес России и ОДКБ. В частности, Пашинян пригрозил выйти из ОДКБ, а также заявил, что российские пограничники 1 августа покинут ереванский аэропорт Звартноц. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявлял, что основными партнёрами республики стали США и ЕС.

В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее обращал внимание на то, что в Армении действуют прозападные силы, пытающиеся подорвать влияние Москвы в стране. Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что Армению превращают в инструмент реализации опасных планов коллективного Запада. Также она подчеркнула, что руководство Армении предаёт свой народ, разрывая связи с Россией.