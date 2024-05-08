Москва, 8 мая, 2024, 12:03 — ИА Регнум. Информацию, поступающую от Службы безопасности Украины, вряд ли можно воспринимать как правдивую, заявил 8 мая журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ukrainian President’s Office/Global Look Press

Так он ответил на просьбу прокомментировать сообщения СБУ о задержании высокопоставленных сотрудников управления госохраны Украины, которые якобы планировали покушение на ряд ведущих должностных лиц страны, включая главу киевского режима Владимира Зеленского, по заданию российских спецслужб.

«Никак не могу прокомментировать. В целом, как вы понимаете, вряд ли можно воспринимать как правдивую информацию, которая идет из СБУ, поэтому ничего не могу сказать», — отметил пресс-секретарь президента.

Как передавало ИА Регнум, 7 мая СБУ заявила о задержании сотрудника управления государственной охраны полковника Андрея Гука и одного из его коллег по подозрению в госизмене.

Вместе с ещё тремя фигурантами того же уголовного дела задержанные якобы готовили «по заданию российских спецслужб» покушение на Зеленского, главу СБУ Василия Малюка, главу управления разведки Кирилла Буданова (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) и других чиновников, отмечалось в сообщении СБУ.

России не нужна смерть Зеленского, он гораздо полезнее живым, поскольку иначе он не сможет рассказать о преступлениях киевского режима, к которым имеют отношение западные правящие круги, заявлял ранее в беседе с ИА Регнум ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, политолог Александр Дудчак. Западу же Зеленский выгоднее в роли «сакральной жертвы», подчеркнул эксперт.