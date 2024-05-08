Дамаск, 8 мая, 2024, 12:05 — ИА Регнум. Президент Сирии Башар Асад поздравил Владимира Путина со вступлением в должность президента России. Он направил лидеру РФ поздравительную телеграмму, сообщила в Telegram-канале канцелярия главы арабской республики.

kremlin.ru/Global Look Press Президент Сирии Башар Асад и президент РФ Владимир Путин

«Поздравляю вас со вступлением в должность президента России, желаю неизменного успеха на этой должности», — следует из поздравительной телеграммы.

Также Асад выразил уверенность, что будущие годы управления Владимира Путина Россией принесут ей дальнейший прогресс и процветание.

Как сообщало ИА Регнум, церемония официального вступления Владимира Путина в должность президента состоялась 7 мая, для главы государства она стала пятой.

Президент, выступая с речью на церемонии инаугурации, заявил, что Россия не отказывается от диалога с Западом, но готова его вести только на равных, возможен и разговор по стратегической безопасности.

Всего на церемонию официального вступления Путина в должность президента были приглашены около 2,6 тыс. человек.

Сегодня стало известно, что Владимира Путина со вступлением в должность президента Росси поздравил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Он пожелал Путину «замечательных успехов» в его ответственной работе на благо государства и народа России.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направит президенту РФ Владимиру Путину письмо по случаю прошедшей инаугурации, сообщил официальный представитель главы организации Стефан Дюжаррик.

Президент Объединённых Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян 7 мая в соцсети X поздравил Владимира Путина со вступлением в должность президента России.