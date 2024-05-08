Москва, 8 мая, 2024, 12:32 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что офсетные контракты помогают развитию фармацевтической отрасли города. В своем блоге градоначальник отметил, что на сегодняшний день такие договоры стали важным инструментом для обеспечения технологического суверенитета страны.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

Собянин напомнил, что столичное правительство инициировало принятие федерального закона об офсетах около 10 лет назад. Согласно таким договорам, инвесторы создают новые производства, а в обмен получают со стороны государства гарантии на закупки части продукции. «И, конечно, неслучайнo, что максимально востребованными они оказались именно в сфере медицины», — подчеркнул Собянин.

С 2017 года московское правительство заключило 11 контрактов на поставку медизделий, лекарств и продуктов питания для молочно-раздаточных пунктов. Весь объем закупок составил 90 миллиардов рублей. Кроме того, по офсетам построено или обновлено шесть заводов и производственных линий, создано около 1,9 тысяч рабочих мест. Но главное, по словам мэра, это гарантированное поступление в медучреждения медицинских изделий и лекарств, а в молочно-раздаточные пункты — качественной продукции.

По словам Собянина, инструмент офсетов обеспечит столице место среди лидеров России в фармацевтической отрасли.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Сергей Собянин рассказал о процессе цифровизации системы здравоохранения Москвы. По его словам, умные технологии помогают облегчить жизнь как врачам, так и пациентам. Так, в начале мая 2024 года в Московской цифровой библиотеке появились массивы данных о лучевой диагностике, которые помогают в оценке и тестировании работы нейросетей. Мэр подчеркнул, что новые наборы данных специалисты используют для обучения искусственного интеллекта (ИИ) поиску различных патологий.

14 февраля Собянин доложил президенту РФ Владимиру Путину о развитии медицины в столице. По словам градоначальника, Москва не только внедряет, но и самостоятельно разрабатывает новые технологии, в том числе с использованием ИИ.