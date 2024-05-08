Москва, 8 мая, 2024, 12:00 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин ценит точку зрения детского хирурга, президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля. У них давние дружеские отношения, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя встречу Путина и Рошаля в Кремле днём ранее.

Гавриил Григоров/ТАСС Президент РФ Владимир Путин и детский хирург, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль

Представитель Кремля отметил, что встреча была запланирована во время поздравления Путина с днём рождения Рошаля 27 апреля.

«Что касается встречи — у них давние дружеские отношения. Путин очень ценит точку зрения Рошаля, ну, главным образом в его профессиональной области, по вопросам развития медицины, это и медицинская палата, и её развитие. У Рошаля много своих точек зрения по разным аспектам, и всегда они [с Путиным] обмениваются этими мыслями», — уточнил Песков.

Как передавало ИА Регнум, 7 мая во время церемонии инаугурации перед принятием присяги в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца президент подошёл к Рошалю и пожал ему руку.

После церемонии Путин провёл встречу с Рошалем, а также со своей первой учительницей Верой Гуревич.

Доктор поблагодарил президента за то, что тот в праздничный день нашёл время для встречи. Глава государства отметил, что и этот день для него — рабочий.

В ходе встречи Рошаль подарил Путину свою книгу «Мимоходом», отметив, что она включает в себя философские зарисовки и стихи. Президент отметил, что книга ему пригодится.

Ранее, 27 апреля, Путин поздравил Рошаля с днём рождения. Глава государства в поздравительной телеграмме отметил уникальный опыт детского врача и выразил уверенность, что этот опыт и знания будут служить сбережению и развитию традиций отечественной медицины.