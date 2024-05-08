Москва, 8 мая, 2024, 12:00 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 8 мая заявил, что обязательно поинтересуется у главы государства Владимира Путина мнением об обновлённой версии автомобиля Aurus.

Валерий Шарифулин/РИА Новости

«Когда представится возможность, мы обязательно спросим у него», — ответил он на вопрос журналистов, успел ли президент поделиться мнением о рестайлинговой версии лимузина.

Как передавало ИА Регнум, ранее Владимир Путин 7 мая отправился на церемонию инаугурации на обновлённом российском лимузине Aurus Senat. Этим автомобилем глава государства воспользовался впервые. Чёрный представительский седан проделал путь в несколько сотен метров до Большого Кремлёвского дворца.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3887408" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

После церемонии инаугурации Песков уточнил, что президент теперь будет пользоваться именно новым, рестайлинговым Aurus.

В этот же день и. о. министра промышленности и торговли России Денис Мантуров информировал, что автомобильный завод Toyota в Шушарах в Санкт-Петербурге передали Aurus. По его словам, производство этого автомобиля на бывшем заводе Toyota будет запущено до конца 2024 года.

Модель Aurus Senat впервые представили общественности в мае 2018 года во время инаугурации главы государства. Её разработал Центральный научно-исследовательский институт автомобилей и автомобильных двигателей.