Вашингтон, 8 мая, 2024, 11:47 — ИА Регнум. Неконтролируемая миграция в Соединённых Штатах Америки и бездействие Вашингтона в этом вопросе приведут к тому, что в страну проникнут террористы. Об этом заявил бригадный генерал Военно-воздушных сил (ВВС) США в отставке Блейн Холт в эфире американского телеканала Newsmax.

Omar Ornelas/AP/TASS

«У нас в стране будут теракты. Происходящее на территориях университетов — это всего лишь верхушка айсберга. Это отличное прикрытие для того, что, очевидно, грядёт», — пояснил он.

Холт утверждает, что виной тому неконтролируемая миграция в Штатах, в результате которой иностранные войны переносятся на их территорию.

Как передавало ИА Регнум, власти штата Техас, который граничит с Мексикой, вывезли в другие штаты США более 102 тыс. нелегальных мигрантов в рамках программы по перемещению незаконных беженцев.

Уточняется, что Техас транспортировал свыше 12,5 тыс. мигрантов в Вашингтон с апреля 2022 года, более 37,5 тыс. мигрантов в Нью-Йорк и 31,2 тыс. мигрантов в Чикаго с августа 2022 года. Также 16 тыс. нелегальных мигрантов перевезли в Денвер, 3,4 тыс. в Филадельфию, 1,5 тыс. в Лос-Анджелес.

Также власти Техаса предприняли меры против нелегальной миграции, огородив участок государственной границы с Мексикой. Губернатор Грег Эббот официально объявил о «вторжении и праве на самозащиту». По его словам, Техас будет проводить собственную политику по защите штата от проникновения мигрантов, поскольку федеральные власти не справляются с охраной границы. Эббот заявил и о готовности пойти на конфликт с федеральными властями в случае необходимости.