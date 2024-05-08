* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Киев, 8 мая, 2024, 11:43 — ИА Регнум. Украинскому олигарху Игорю Коломойскому (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) предъявили обвинение в организации заказного убийства. Сообщение об этом опубликовано 8 мая в Telegram-канале генеральной прокуратуры Украины.

EPA/ТАСС Игорь Коломойский (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов)

По данным следствия, Коломойский, желая отомстить директору одной из юридических компаний, поручил одной из преступных банд расправиться с ним. На директора фирмы напали и ударили ножом.

Члены банды по независящим от них причинам не довели преступление до конца. Поводом к расправе над мужчиной послужил его отказ аннулировать и признать недействительными решения общего собрания акционеров открытого акционерного общества, уточнили в прокуратуре.

В полиции уточнили, что речь идёт о покушении на адвоката Сергея Карпенко, совершённое в августе 2003 года в Феодосии. Юрист отказался «выполнять указания в корпоративном споре» вокруг запорожского предприятия «Днепроспецсталь». Исполнители были задержаны после нападения на адвоката, но «неопровержимые доказательства, подтверждающие личность заказчика», появились только сейчас.

Как сообщало ИА Регнум, осенью 2023 года Коломойскому предъявили обвинение по двум статьям уголовного кодекса Украины: о мошенничестве, а также легализации и отмывании имущества, полученного преступным путём. Олигарх находится под стражей.