Москва, 8 мая, 2024, 11:54 — ИА Регнум. Французские военные неизбежно станут целями Вооружённых сил России, если они появятся в зоне конфликта на территории Украины, заявила 8 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

MOD Russia/Global Look Press

«Если французы появятся в зоне конфликта (на Украине), они неизбежно станут целями для российских вооруженных сил. Мне кажется, доказательства этого у Парижа уже есть», — сказала она на брифинге.

Как передавало ИА Регнум, 6 мая в Министерство иностранных дел России был вызван посол Франции в РФ Пьер Леви. Это связано со всё более воинственными заявлениями Парижа и поступающей информацией о растущей вовлечённости Франции в украинский конфликт, заявили в МИД.

В российском дипведомстве подчеркнули, что линия Парижа на дальнейшую эскалацию конфликта на Украине является провокационной и деструктивной.

В этот же день пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал крайне опасными заявления западных лидеров, в том числе слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки войск на Украину. Запад провоцирует беспрецедентный виток эскалации, а заявления его политиков требуют стремительной эффективной реакции со стороны России, подчеркнул представитель Кремля.

Президент России Владимир Путин, говоря о прозвучавших на Западе призывах направить войска НАТО на Украину, заявил, что русофобия лишает политиков ума. Глава государства предупредил, что теперь последствия для интервентов будут ещё более трагичными, чем раньше.