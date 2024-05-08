Москва, 8 мая, 2024, 15:03 — ИА Регнум. Основными целями развития России остаются повышение качества жизни людей, сохранение семейных ценностей и укрепление суверенитета страны во всех сферах. Об этом 8 мая заявила эксперт ЭИСИ Виктория Карпова, комментируя указ президента России Владимира Путина «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

Bulkin Sergey/Global Look Press

Карпова отметила, что в указе выделен блок, связанный с сохранением населения, укреплением здоровья и повышением благополучия людей, а также поддержкой семей. Отдельно отмечен элемент, связанный с реализацией потенциала каждого человека, развитием его талантов и воспитанием патриотичной и социально ответственной личности. В указе прослеживается поступательное развитие страны. Эти цели являются продолжением политики главы государства.

Также в документе прослеживается стремление к созданию комфортной и безопасной среды для жизни людей, обеспечению их экологического благополучия, а также развитию устойчивой и динамичной экономической системы, достижению технологического лидерства и цифровой трансформации, добавила эксперт.

Она отметила, что в документе присутствует многогранная целевая составляющая, что подтверждает, что для главы государства нет второстепенных проблем. Речь идёт о многовекторном развитии России, а целевые показатели и задачи, отражённые в документе, охватывают различные сферы.

По словам Карповой, главной целью указа является суверенизация и прорывное развитие страны, увеличение численности населения, повышение уровня граждан и создание комфортных условий для их проживания. Это также создание единого пространства возможностей для реализации их в стране.

«Для президента все сферы принципиально важны, и ключевым показателем является обладание собственной научной, кадровой, технологической базой критических и сквозных технологий. В стране должны быть созданы условия для высокоинтенсивной инновационной активности как корпораций, так и там индивидуальных предпринимателей, а национальная экономика должна обеспечивать производство высокотехнологичной продукции. Помимо развития технологического сектора речь идёт о формировании технологического лидерства и личности в русле традиционных ценностей. Граждане России поддержали этот выбор президента. Это указ не только о цифрах, но и о построении новой России во всех сферах», — отметила она.

Эксперт добавила, что правительство разработает и представит блок национальных проектов по достижению целей, обозначенных главой государства.

Президент России поручил правительству разработать до 1 сентября 2024 года следующие нацпроекты: «Продолжительная и активная жизнь», «Семья», «Молодежь и дети», «Кадры», «Инфраструктура для жизни», «Эффективная транспортная система», «Экологическое благополучие», «Эффективная и конкурентная экономика», «Туризм и гостеприимство», «Международная кооперация и экспорт», «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Как передавало ИА Регнум, инаугурация президента России Владимира Путина прошла 7 мая в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца. На церемонии присутствовали члены правительства, депутаты Государственной думы и сенаторы Совета Федерации, представители религиозных конфессий, общественных организаций, а также доверенные лица президента, Герои России и другие почётные гости. Были приглашены около 2,6 тыс. человек.

Выступая с речью на церемонии инаугурации, Путин назвал ключевым приоритетом для страны народосбережение, сохранение вековых ценностей и традиций. Российский лидер выразил уверенность, что Россия достойно пройдёт через трудный, рубежный период, станет ещё сильнее и обязательно реализует долгосрочные планы и масштабные проекты, направленные на достижения целей развития.

Глава государства в своей инаугурационной речи пообещал делать всё, что в его силах, чтобы оправдать доверие народа. Президент подчеркнул, что сегодня Россия держит ответ перед тысячелетней историей и предками, которые брали недоступные высоты, потому что на первое место всегда ставили Родину.

По словам российского лидера, сегодня Россия планирует своё будущее, намечает и уже реализует новые проекты и программы, которые призваны сделать развитие страны ещё более динамичным и ещё более мощным.

Первым подписанным указом Владимира Путина на посту президента стал «Указ о национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», в котором у каждой цели есть чёткие целевые и временные показатели.

Выборы президента России прошли с 15 по 17 марта 2024 года. Владимир Путин одержал убедительную победу с результатом 87,28%. За него проголосовали рекордные 76 млн человек. Явка на выборах с учётом дистанционного электронного голосования составила 77,49%. Участие в голосовании на президентских выборах приняли более 87 млн российских граждан.