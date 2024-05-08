Москва, 8 мая, 2024, 11:42 — ИА Регнум. Россия может обогнать Японию по росту ВВП к 2030 году, заявил исполняющий обязанности первого вице-премьера РФ Андрей Белоусов, выступая в рамках дней национальных приоритетов «Эффективная и конкурентная экономика» на площадке выставки «Россия».

Дарья Антонова ИА REGNUM

По его словам, президент России Владимир Путин поставил задачу правительству выйти к 2030 году на четвертое место в мире по экономике, обогнав Японию.

«Наши международные друзья, прежде всего из МВФ (Международного валютного фонда), которые осуществляют международные сопоставления, — они, конечно, услышали это поручение президента будущему правительству и молниеносно снизили российский ВВП на $200 млрд», — сказал Белоусов.

При тех параметрах прогноза, которые сейчас есть, Россия всё равно должна обогнать Японию в 2030 году, заключил он.

Как передавало ИА Регнум, после начала специальной военной операции западные страны неоднократно заявляли о цели погрузить Россию в изоляцию, а также разрушить её экономику. К 2024 году, по оценкам экспертов, в отношении России введено рекордное количество санкций Евросоюза и США.

В августе 2023 года на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам Путин заявил, что, несмотря на пессимистические прогнозы, Россия вошла в число пяти крупнейших экономик мира и обогнала Германию по объёму ВВП по паритету покупательской способности.

В октябре того же года президент России Владимир Путин заявил, что страна полностью преодолела экономический спад 2022 года. Он назвал это хорошим результатом российской экономики.

25 апреля глава государства заявил, что, несмотря на беспрецедентные вызовы, позитивные тенденции в экономике России укрепляются, а статистика первых месяцев 2024 года свидетельствует о хороших темпах роста Валового внутреннего продукта. ВВП в январе–феврале вырос в годовом выражении на 6%, по итогам года рост может составить более 3%, отметил он.

Провал попыток «изоляции» и экономического разгрома РФ признают и сами представители ЕС и США. Так, журналист Габор Стейнгарт в статье для немецкого журнала Focus призвал Запад признать несостоятельность санкций и провал в политике изоляции российского президента Владимира Путина.

Ранее и. о. главы Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что в ближайшие годы ожидается рост ВВП более 2%. Решетников также отметил, что экономике России по силам обогнать японскую, поскольку разрыв между ними не слишком велик, а предполагаемые темпы роста экономики Японии более чем вдвое ниже российских.

Первый заместитель генерального директора Центра стратегических разработок Борис Копейкин, комментируя ИА Регнум данные о том, что Россия в 2023 году заняла пятое место по темпам роста экономики в «Группе двадцати» (G20), отметил, что Россия останется в списке лидеров по темпам экономического роста в ближайшие годы.