Москва, 8 мая, 2024, 13:00 — ИА Регнум. Малый бизнес готов и уже принимает активное участие в становлении экономики предложения. Об этом заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, выступая на дне национальных приоритетов «Эффективная и конкурентная экономика» на выставке-форуме «Россия».

Иван Шилов ИА Регнум Бизнес, предпринимательство, МСП

«Без учета госсектора каждый второй рубль в отраслях экономики предложения, озвученных Андреем Рэмовичем [Белоусовым — прим. ред.] вносит именно малый и средний бизнес», — отметил он.

В прошлом году доля кредитов МСП в общем объеме кредитования достигла 21%. Этот же показатель составлял всего 10% в 2020 году.

«При этом в количестве кредитов МСП выросли почти в 2 раза (на 72%) и по итогам 2023 года на них пришлось 92% всех выданных кредитов. Это говорит о том, что малый и средний бизнес стремится к развитию и масштабированию», — добавил Исаевич.

По его словам, систему предоставления кредитно-гарантийной поддержки государства за последние годы существенно упростили и автоматизировали.

«В отраслях, которые вносят больший вклад в создание рабочих мест и формируют экономику предложения, господдержкой покрыт почти каждый третий кредит», — подчеркнул Исаевич.

Для таких отраслей действуют льготные программы кредитования и поручительства Национальной гарантийной системы. Эта поддержка позволяет бизнесменам привлечь финансирование без достаточной залоговой массы. Тем самым государство разделяет риски с предпринимателями и банками, обеспечивая МСП необходимыми ресурсами.

«Ключевая роль в развитии экономики предложения отводится высокопроизводительным отраслям, к которым относятся обработка, ИТ, малые технологические компании, туризм. Они ориентированы на обеспечение растущего внутреннего спроса. Поэтому на них важно сфокусировать наиболее ресурсоемкие меры поддержки», — добавил Исаевич. Он отметил, что отраслевые программы льготного кредитования, направленные на инвестиционные цели, уже реализуются.

Как сообщало ИА Регнум, День национальных приоритетов проходит на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ 8 мая. Мероприятие посвящено перспективам развития различных сфер экономики, ключевым аспектам взаимодействия бизнеса и власти.