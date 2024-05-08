Рим, 8 мая, 2024, 11:06 — ИА Регнум. Страны Североатлантического альянса (НАТО) на предстоящем 9–11 июля саммите блока в Вашингтоне собираются объявить об отказе от идеи ввода войск на Украину. Об этом говорится в публикации итальянской газеты Corriere della Sera.

Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

««Никаких сапог на земле». Это, по мнению Corriere della Sera, одна из ключевых фраз, содержащихся в проекте документа, который будет одобрен саммитом НАТО, который должен состояться в Вашингтоне с 9 по 11 июля», — сказано в статье.

В ходе встречи председательство в Контактной группе по обороне Украины будет передано от министра обороны США штаб-квартире НАТО в Брюсселе, утверждает автор публикации.

Отмечено также, что Североатлантический альянс продолжает укреплять свой восточный фланг.

«В течение нескольких недель Североатлантический альянс сможет рассчитывать на резерв в 300 000 солдат, готовых к развёртыванию вдоль хребта, идущего от Прибалтики до Болгарии», — говорится в материале.

Как передавало ИА Регнум, президент Франции Эммануэль Макрон 2 мая вновь заявил о возможности рассмотреть вопрос об отправке французских войск на Украину. По его словам, Париж мог бы обсудить такой вариант действий при наличии соответствующей просьбы Киева и при прорыве украинской обороны Вооружёнными силами России.

В конце февраля Макрон также заявлял, что главы стран ЕС обсуждали возможность отправки войск в зону украинского конфликта. При этом он признал, что стороны не смогли прийти к согласию по этому вопросу.

В свою очередь министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон отметил, что возможная отправка войск НАТО на Украину была бы опасной эскалацией, в этом нет необходимости.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил 3 мая, что очередное заявление Макрона о возможности отправки западных войск в зону конфликта на Украине очень опасно. Он отметил, что таким образом Франция продолжила заявлять о возможности прямого вовлечения в конфликт вокруг Украины.

Президент России Владимир Путин, говоря о прозвучавших на Западе призывах направить войска НАТО на территорию Украины, 29 февраля заявил, что теперь последствия для интервентов будут ещё более трагичными, чем раньше. Глава государства подчеркнул, что русофобия лишает некоторых политиков разума.