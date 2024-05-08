Рига, 8 мая, 2024, 10:59 — ИА Регнум. В Латвии 9 Мая возложение цветов на местах, где находились снесённые советские памятники, будет рассматриваться как «прославление военной агрессии», за это предусмотрено наказание. Об этом предупредила Государственная полиция страны.

Стрингер/ТАСС Снос памятника Освободителям Риги в Латвии

«Возложение цветов в местах, где в Латвии находятся уже демонтированные советские памятники, будут рассматриваться как объект военной агрессии, такие действия не будут допущены», — следует из сообщения полиции.

Кроме того, запрещено использование символики Великой Отечественной войны (ВОВ), СССР и современной России.

«Использование в общественных местах символики тоталитарных режимов (даже стилизованной), а также любой символики, прославляющей и оправдывающей военную агрессию и военные преступления, наказуемо», — предупредило латвийское силовое ведомство.

Также полиция предупредила, что 9 Мая в стране будет усилено патрулирование с привлечением для обеспечения общественного порядка батальона специального назначения.

Как передавало ИА Регнум, 3 мая стало известно, что латвийская полиция возбудила уголовное дело и арестовала мужчину, несколько раз возлагавшего цветы на место демонтированного памятника советским воинам ― освободителям от немецко-фашистских захватчиков в городе Резекне. Монумент получил народное название «Алёша».

По данным журналистов, мужчина трижды с 15 марта по 14 апреля возлагал красные и белые гвоздики к месту, где стоял монумент.

В сентябре 2022 года Резекненская городская дума (восточная Латвия) приняла решение о демонтаже памятника советским воинам — освободителям города от немецко-фашистских захватчиков. Власти заявили, что согласовали предложения по сносу военно-исторического объекта с министерством охраны среды и регионального развития. Бронзовый памятник планировали отправить в Музей оккупации в Риге.

Из-за своего внешнего вида (советский солдат в шинели и каске с автоматом в руках стоит у братской могилы своих товарищей) памятник в народе называют «латвийским Алёшей».

В сентябре того же года жители латвийского города Резекне обратились в ООН с просьбой отменить решение латвийских властей о сносе памятника воинам-освободителям. Месяц спустя международный комитет по правам человека ООН прислал письмо, в котором рекомендует прервать демонтаж монумента до выяснения всех обстоятельств дела.