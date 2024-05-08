Москва, 8 мая, 2024, 10:30 — ИА Регнум. Пожар в Луганске, вспыхнувший в результате обстрела территории ЛНР со стороны Украины, ликвидирован. Об этом сообщает 8 мая пресс-центр МЧС России.

Кадр из видео

«Сотрудники МЧС России не допустили увеличения площади возгорания. На месте работали 57 пожарных и 11 единиц техники», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, ночью в Луганске прогремело несколько взрывов. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что ВСУ обстреляли нефтебазу в черте города. Пострадали пять человек, они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести с минно-взрывными травмами.

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По словам сопредседателя Координационного совета по интеграции новых регионов России Владимира Рогова, ВСУ ударили по Луганску ракетами ATACMS, которые недавно поставили киевскому режиму США. После удара начался пожар на нефтебазе.

Следователи СК России детально установят обстоятельства обстрела Луганска. Действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка, сообщили в ведомстве.