Ереван, 8 мая, 2024, 10:11 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян вылетел в Москву для участия в саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом говорится на сайте правительства Армении.

Александр Казаков/ИЗВЕСТИЯ Никол Пашинян

«Пашинян сегодня отправился в РФ с рабочим визитом. В Москве под председательством премьер-министра состоится заседание Высшего евразийского экономического совета», — сказано в сообщении.

В правительстве Армении отметили, что после саммита ожидается встреча Пашиняна с российским лидером Владимиром Путиным.

8 мая состоятся заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), в ходе которого главам государств доложат о реализации основных направлений международной деятельности ЕАЭС и о ходе исполнения стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции.

Как передавало ИА Регнум, 6 мая помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин проведёт 8 мая двустороннюю встречу с Пашиняном, на которой лидеры «расставят все точки над i». Встреча пройдёт после заседания Высшего Евразийского экономического совета в Москве.

Помощник президента России напомнил о словах Пашиняна о том, что отношения двух стран переживают не лучшие времена. Ереван фактически заморозил контакты с ОДКБ и на этом фоне «демонстративно» развивает диалог с Западом, в том числе по линии НАТО, отметил он. При этом именно за счёт налаженных связей с Россией Армения второй год подряд оказывается в числе мировых лидеров по темпам экономического роста, подчеркнул Ушаков.