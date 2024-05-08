Минск, 8 мая, 2024, 10:11 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Илья Питалев/РИА Новости Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко

Кадры с президентским кортежем, прибывшим в Национальный аэропорт Минск, опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

Лукашенко 8 мая примет участие в саммите Высшего Евразийского экономического совета. Президент Белоруссии выступит на заседании и обозначит позицию Минска по основным вопросам повестки дня, а также выскажется о перспективах дальнейшего развития евразийской интеграции, уточнили в пресс-службе.

9 мая в первой половине дня белорусский лидер посетит Красную площадь, где состоится военный парад в ознаменование 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Он также примет участие в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Кремле объявили список почётных гостей на параде Победы 9 мая в Москве. В их числе президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Кубы, Лаоса, Гвинеи-Бисау.