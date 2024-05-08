Поднятая в небо польская и союзная авиация вернулась на аэродромы
ВС Польши: поднятую из-за «активности России» авиацию вернули на аэродромы
Варшава, 8 мая, 2024, 09:55 — ИА Регнум. Польская и союзная авиация, поднятая в небо из-за якобы «активности России», вернулась на аэродромы. Об этом 8 мая сообщило оперативное командование ВС Польши в соцсети Х.
Ранее самолёты Польши и их союзников были подняты в воздух из-за якобы «интенсивной активности дальней авиации РФ».
«В связи со снижением уровня угрозы ракетных ударов российской авиации действия польской и союзной авиации в польском воздушном пространстве были окончены», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ВС Польши постоянно ведут мониторинг ситуации на территории Украины и остаются в постоянной готовности для «обеспечения безопасности польского воздушного пространства».
Как передавало ИА Регнум, ранее польские истребители неоднократно поднимали в воздух по разным причинам.
Так, 6 апреля авиацию Польши и союзных стран подняли в небо в связи с якобы интенсивными действиями России в зоне проведения спецоперации. Тогда жителей страны предупредили, что полёты западных самолётов могут сопровождаться повышенным уровнем шума.
11 апреля самолёты Польши подняли в небо. В польском командовании Вооружённых сил сообщали об усиленной активности российской авиации ночью 11 апреля.
19 апреля Польша подняла авиацию в небо над республикой из-за якобы имевшей место активности дальней авиации России.
27 апреля Вооружённые силы Польши подняли в воздух военные самолёты в связи с наблюдающейся, по утверждению Варшавы, активностью российской дальней авиации.