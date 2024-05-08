Варшава, 8 мая, 2024, 09:55 — ИА Регнум. Польская и союзная авиация, поднятая в небо из-за якобы «активности России», вернулась на аэродромы. Об этом 8 мая сообщило оперативное командование ВС Польши в соцсети Х.

BjÃ¶rn Trotzki via www. imago-ima/Global Look Press

Ранее самолёты Польши и их союзников были подняты в воздух из-за якобы «интенсивной активности дальней авиации РФ».

«В связи со снижением уровня угрозы ракетных ударов российской авиации действия польской и союзной авиации в польском воздушном пространстве были окончены», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ВС Польши постоянно ведут мониторинг ситуации на территории Украины и остаются в постоянной готовности для «обеспечения безопасности польского воздушного пространства».

Как передавало ИА Регнум, ранее польские истребители неоднократно поднимали в воздух по разным причинам.

Так, 6 апреля авиацию Польши и союзных стран подняли в небо в связи с якобы интенсивными действиями России в зоне проведения спецоперации. Тогда жителей страны предупредили, что полёты западных самолётов могут сопровождаться повышенным уровнем шума.

11 апреля самолёты Польши подняли в небо. В польском командовании Вооружённых сил сообщали об усиленной активности российской авиации ночью 11 апреля.

19 апреля Польша подняла авиацию в небо над республикой из-за якобы имевшей место активности дальней авиации России.

27 апреля Вооружённые силы Польши подняли в воздух военные самолёты в связи с наблюдающейся, по утверждению Варшавы, активностью российской дальней авиации.